Antalya'da FETÖ/PDY operasyonları

30.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:44

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik 10-30 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçeler Terörle Mücadele Büro Amirlikleri tarafından 10-30 Aralık tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama emri bulunan ve hücre evlerinde saklanan 3 kişinin de aralarında bulunduğu 44 şüpheli yakalandı, bazı dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararı ile 16'sı ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden 24'ü de soruşturmalarının yürütüldüğü İl Emniyet Müdürlükleri'ne teslim edildi.

Kaynak: AA