Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
Antalya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da bulunduğu toplam 12 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 4 şüpheli şahıs soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine, 1 şüpheli ise Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 3 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. - ANTALYA