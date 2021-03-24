Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı

24.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:42
Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Antalya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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