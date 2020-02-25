Antalya'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

25.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:54

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı soruşturmaların yürütüldüğü diğer kentlere gönderildi, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, ikisi ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA