Antalya'da Fetö Operasyonu: 5 Tutuklama

Antalya'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneğine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında 7 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ATSO eski Meclis Başkanı İzzet B.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı terör örgütünün KHK ile kapatılan sözde yardım derneği Kimse Yok Mu'nun Antalya Şubesi yöneticilerine yönelik geçtiğimiz 20 Haziran'da operasyon düzenlenmişti. Operasyonda cemaatin finans koordinatörü olduğu iddia edilen firari Nevzat Ayvacı'nın damadı olan ve 7 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan ATSO eski Meclis Başkanı İzzet B. ile birlikte, Kimse Yok mu Derneği'nin yönetim kurulunda yer alan Erdoğan K., Güngör Ç., Metin G. ve Ramazan Ö. gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen İzzet B., Erdoğan K., Güngör Ç., Metin G. ve Ramazan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA