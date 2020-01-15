Antalya'da FETÖ operasyonu
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Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

15.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:07
Antalya'da FETÖ operasyonu

'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, 10 şüpheli yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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