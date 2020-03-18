Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.
18.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:30
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İfadeleri alınan şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla, diğeri ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA