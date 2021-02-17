Antalya'da FETÖ'den yargılanan 3 eski astsubaya 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası
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Antalya'da FETÖ'den yargılanan 3 eski astsubaya 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası

17.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:12
Antalya'da FETÖ'den yargılanan 3 eski astsubaya 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 3 eski astsubaya 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 3 eski astsubaya 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilmiş eski astsubay sanıklar F.T, H.B. ve B.V. ile avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların Kaş Hava Radar Kıta Komutanlığında astsubay olarak görev yaptıkları sırada FETÖ'nün "örgüt imamları" ile ankesörlü telefonla haberleştiklerini kaydetti.

Savcı, sanıkların bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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