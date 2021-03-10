Antalya'da FETÖ'den aranan 2 şüpheli yakalandı
10.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:41
Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.
Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 8-9 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda, Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.F. ile Rize Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö. isimli şahıs yakalandı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı