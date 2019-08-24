Antalya'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

24.08.2019 18:32

Antalya'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırarak ziynet eşyasını aldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde yaşayan H.A'yı telefonla arayan A.Ş, kendisini polis olarak tanıttı. Şüpheli, hesabından FETÖ/PDY'ye para aktarıldığını belirterek, kadından işin çözülmesi için para istedi.

H.A, 59 bin lira değerindeki ziynet eşyasını buluştuğu AŞ'ye verdi. Dolandırıldığını anlayan kadın, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Muratpaşa ilçesinde yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA