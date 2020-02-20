20.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:42

Antalya'da fetih mottosu '813 Yıldır Evimiz Akdeniz'

SELÇUKLU Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev'in 5 Mart 1207'de fethettiği Antalya'da bu yıl fethin 813'üncü yıldönümü kutlanıyor. Bu yılki mottosu '813 Yıldır Evimiz Akdeniz', teması da Antalya'nın doğası ve medeniyeti olarak belirlenen fetih kutlamaları Antalya'nın Tarihi Sakinleri isimli fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Antalya Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun işbirliğiyle düzenlenen Antalya'nın fethi kutlamalarında bu yıl 813'üncü yıldönümü kutlanacak. Bu yılki mottosu '813 Yıldır Evimiz Akdeniz', teması da Antalya'nın doğası ve medeniyeti olarak belirlenen fetih kutlamaları Antalya'nın Tarihi Sakinleri isimli fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen sergi açılışı öncesinde Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Uluslararası Antalya Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu ve Runatolia Genel Koordinatörü Özgür Emeklioğlu basın toplantısı düzenledi. TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ

Bir şehrin fethinin 813'üncü yılını kutlamanın şehirde yaşayan, nefes alan herkesi heyecanlandırması gerektiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, "Heyecanlıyız. Bu heyecanı Antalyalıda görüyorum. 1- 5 Mart tarihleri arasında beş gün sürecek dolu dolu bir program hazırlandı. 1 Mart'ta Runatolia koşusuna herkesi spor ayakkabıları ve eşofmanlarıyla bekliyoruz. Aynı gün Konyaaltı Sahil Park'ta fetih yürüyüşü, mehter, folklor gösterilerinin yanısıra Akdeniz sahillerindeki çelik kanatlarımız Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisi olacak" dedi.

'SADECE ŞENLİK OLSUN DİYE YAPMIYORUZ'

Fetih kutlamalarını sadece şenlik olsun diye yapmadıklarını söyleyen Vali Karaloğlu, "2 Mart'ta Antalya Uluslararası Kongresi'nin de üçüncüsünü yapıyoruz ve ilk ikisinden çok istifade ettim. Çok şey öğrendim. Son dönemde gündemdeki Patara telsiz istasyonu ilk defa birinci kongrede sempozyum sunumu olarak gündeme geldi ve öyle haberimiz oldu. Bugün 2020 Patara Yılı oldu ve Patara telsiz istasyonunu müze yapmak için çalışıyoruz. Sadece bu bile fetih kutlamalarının ne kadar önemli olduğu, kongrenin bütün değerleri tekrar gün yüzüne çıkarmak için ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

ANTALYA'NIN DOĞASI VE MEDENİYETİ

Kongrenin bu seneki temasının Antalya'nın doğası ve medeniyeti olduğunu açıklayan Karaloğlu, şöyle dedi:

"Biz hep doğamızla övünüyoruz. Bu sene hocalarımız tebliğleriyle Antalya'nın doğası ve medeniyetini anlatacaklar. Sonra Büyükşehir Belediyemiz tebliğleri kalıcı esere dönüştürüyor. İlk ikisinin kitabı çıktı, üçüncüsünü de yine kongre sonrasında Büyükşehir Belediyesi basacak. Amacımız tarihe not düşmek. Bizden sonra gelecek nesiller Antalya'yla ilgili kaynak aradığında, açsınlar ulaşsınlar amacımız var."

'813 YILDIR EVİMİZ AKDENİZ'

Bu seneki mottonun dünyaya haykırmak için '813 Yıldır Evimiz Akdeniz' olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Bu tesadüf değil. Son iki senedir Doğu Akdeniz'de en uzun sahili olan ülke Türkiye olmasına rağmen, 5- 8- 12 bin kilometrelerden birileri gelip hak iddia ederken, neredeyse Türkiye'ye olta atacak yer bırakmama gayretindeler ya, biz de onlara diyoruz ki, 'beyler durun bakalım bir saniye.' Akdeniz sahillerinde ilk fethedilen şehir Antalya'dır. Anadolu Selçukluları dolayısıyla Anadolu'daki Türklerin denizle buluştukları ilk nokta Antalya Limanı'dır ve Akdeniz 813 yıldır bizim evimizdir ve böyle kalacaktır" dedi

ANTALYALI BENİMSEDİ

Bu mottoyu eğer Antalya'da, Türkiye'de yaşayan herkes ezberlerse ve söylediğinde tüyleri diken diken olursa o zaman Antalya'nın fethi kutlamalarının amacına ulaşacağını dile getiren Vali Münir Karaloğlu, "Yoksa toplandık, koştuk, konuştuk, dağıldık. Hayır, bizim başka amacımız var, biz bu topraklarda geçici değiliz. Bu topraklarda kıyamete kadar kalıcıyız. Bizim köklerimiz Anadolu Selçuklularına 1071'e gider. 1071, 1453, 1207 hepsi bu toprakların vatan kılınması için aynı değer ve özelliktedir. Bunu Antalyalı benimsedi, dört yılda geldiğimiz nokta bu" diye konuştu.

FETHE BÖYLE BAKIN

Antalyalılara seslenen Vali Karaloğlu, "Eğer 1207'de Gıyasettin Keyhüsrev'in Antalya'yı fethe gelirkenki mefkuresini anlayamazsak, Antalya fethinde burçlara ilk sancağı diken Hüsamettin Yavlak Aslan'ın inancını gençlerimize aktaramazsak, Antalya'nın ilk valisi Ertokuş beyin Antalya, Isparta, Burdur'u köprüler, hanlar, medreseler, camilerle donatmadaki ruhunu kavrayamazsak biz ne Antalya'yı evimiz olarak devam ettirebiliriz, ne de Akdeniz bizim evimiz diyebiliriz. Ne bu topraklarda huzurumuz, ne güvenliğimiz, ne istiklalimiz ve istikbalimiz kalır. Fethe böyle bakın. 1 Mart'ta Runatolia koşusuna ve Konyaaltı sahilindeki etkiliklere katılalım ve 813 yıldır evimiz Akdeniz diyerek dünyaya bir mesaj verelim" dedi.

Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet fetih kutlamalarının ilk etkinliği olan ve 20- 28 Şubat tarihleri arasında AKM'de açık olacak Antalya'nın Tarihi Sakinleri isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı ve sergiyi gezdi. FETİH MUTLAMALARI PROGRAMI

Kutlama programında 22 Şubat'ta Bahadır Kalaycı'nın Selçuklu Sikkeleri ve Mühürleri isimli sergisi de Antalya Müzesi'nde açılacak. 1 Mart Pazar günü saat 09.00'da 10 kilometrelik 15'inci Uluslararası Runatolia Fetih Koşusu, 14.00'de Konyaalltı Belediyesi önünden Fetih Yürüyüşü, 14.45'de sahildeki Olbia Meydanı'nda mehter, folklor, halk oyunları, flybord gibi gösterilerin yanısıra Türk Yıldızları uçak gösterisi de gerçekleşecek. 2 Mart Pazartesi günü AKM'de Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün keçe sergisi ve Tahsin Ceylan'ın Antalya'nın Derin Tarihi fotoğraf sergisi de açılacak. Aynı gün saat 14.00'te ise Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Antalya'nın Kelebekleri ve Endemik Çiçekleri, kıyafet replikaları sergileri de açılacak. Uluslararası Antalya Kongresi ise 2 Mart Pazartesi günü Edebiyat Fakültesi'nde başlayacak ve 5 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: DHA

Haber Videosu