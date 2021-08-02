Antalya'da felçli kadını Ordu ekibi tahliye etti
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Antalya'da felçli kadını Ordu ekibi tahliye etti

Antalya'da felçli kadını Ordu ekibi tahliye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da meydana gelen orman yangınında risk altında bulunan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi sürüyor.

Antalya'da meydana gelen orman yangınında risk altında bulunan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatı ile Antalya'da devam eden yangınlara müdahale için harekete geçen Ordu ekibi olay yerine ulaşır ulaşmaz çalışmalarına başladı. Yangının en kritik bölgesinde çalışma yürüten ekip, yangından etkilenen köylerdeki tahliye işlemlerine destek veriyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi çevrelerindeki orman yangınının köye sirayet etme ihtimali nedeniyle köyün boşaltılması çalışmalarına katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, köyde yaşayan felçli yaşlı bir kadını evinden alarak toplanma bölgesine tahliyesini gerçekleştirdi.

1 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve 8 personel ile yangın bölgesinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, yangın söndürme, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına devam ediyor. - ORDU

Antalya'da felçli kadını Ordu ekibi tahliye etti
Antalya'da felçli kadını Ordu ekibi tahliye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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