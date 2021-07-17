Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza Akseki Manavgat karayolu Gökçebel mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barışcan Çakıroğlu idaresindeki 06 BTT 468 plakalı otomobil ile İsa Karadineidaresindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil Akseki-Manavgat Karayolu Gökçebel mevkiinde çarpıştı. Kazada 06 HZL 76 plakalı araç sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Elif Şahin (26), Hazal Karadine(29), Elmas Tezcan(52), Emir Çetinyaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Emir Çetin ise hastanede hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan Barışcan Çakıroğlu ve araçta bulunan Elif Şahin'de kazada yaralı olarak kurtuldu.

06 HZL 76 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybeden Emir Çetin Karadine'nin polis memuru olduğu bildirildi. Kaza nedeni ile Antalya-Konya karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Yolda araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kazada hayatını kaybeden kişinin Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan inceleme sonucunda cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karayolları ekipleri ise kapanan yolu temizleme çalışması yapıp yolu trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan