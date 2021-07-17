Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Akseki Manavgat karayolu Gökçebel mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barışcan Çakıroğlu idaresindeki 06 BTT 468 plakalı otomobil ile İsa Karadine (33) idaresindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil Akseki-Manavgat Karayolu Gökçebel mevkisinde çarpıştı. Kazada, 06 HZL 76 plakalı araç sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Elif Şahin (26), Hazal Karadine (29), Elmas Tezcan (52), Emir Çetin (5) yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Emir Çetin ise hastanede hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü Barışcan Çakıroğlu da kazadan yaralı olarak kurtuldu.

06 HZL 76 plakalı otomobilin sürücüsü İsa Karadine'nin polis memuru olduğu bildirildi. Kaza nedeni ile Antalya-Konya karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Yolda araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kazada hayatını kaybeden kişinin Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan inceleme sonucunda cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karayolları ekipleri ise kapanan yolu temizleme çalışması yapıp yolu trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da gurbetçilerin kullandığı otomobil düğün konvoyu ile çarpıştı: 2 ölü
Aksaray'da gurbetçilerin kullandığı otomobil düğün konvoyu ile çarpıştı: 2 ölü
Vicdanları sızlatan aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım
Vicdanları sızlatan aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Demet Akalın Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Alper Yılmaz Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:08:56. #1.15#

title