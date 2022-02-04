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Antalya'da feci kaza: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da feci kaza: 2 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Orhan Kılıç'ın kullandığı 07 NY 460 plaka 07 NDT 38 dorse plakalı tırın, Çavuşköy kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine giderken kavşaktan dönmekte olan Süleyman Manuş'un kullandığı 35 EFP 34 plakalı OPEL marka otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Süleyman Manuş ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan bir çocuk ise yaralandı. - ANTALYA

Antalya'da feci kaza: 2 ölü

Antalya'da feci kaza: 2 ölü

Antalya'da feci kaza: 2 ölü

Antalya'da feci kaza: 2 ölü

Antalya'da feci kaza: 2 ölü

Antalya'da feci kaza: 2 ölü

Antalya'da feci kaza: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Orhan Kılıç, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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