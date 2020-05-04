Antalya'da feci kaza: 1 ölü
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Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'da feci kaza: 1 ölü
04.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:24

Antalya'da feci kaza: 1 ölü Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü Araçta sıkışan iki kişi güçlükle çıkartılabildi Antalya'da bir otomobile çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu yaralandı.

Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü

Araçta sıkışan iki kişi güçlükle çıkartılabildi

ANTALYA - Antalya'da bir otomobile çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 21.45 sırasında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75'inci Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Alınmış(39), idaresindeki 07 FC516 plakalı otomobil, Akdeniz Sanayi Sitesi 1 numaralı giriş kavşak sisteminden sonra iddiaya göre önünde ilerleyen Mehmet K, yönetimindeki otomobile sol arkadan çarptı. Yerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Alınmış, önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilin motor kısmı yerinden fırlarken, araç hurdaya döndü. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Direğe kağıt gibi yapışan otomobilde sıkışan İsmail Alınmış ve yanındaki yolcu Uğur Doğan'ı itfaiye ekipleri yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Alınmış'ın hayatını kaybettiğini belirdi. Yaralı kurtarılan Doğan, ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alınmış'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki araç kaza yerinden çekilirken, Mehmet K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İHA

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