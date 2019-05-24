Antalya'da fayton faaliyeti sona eriyor

Antalya'da fayton faaliyeti sona eriyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya' da fayton faaliyetinin 10 Haziran tarihi itibariyle sona ereceğini açıkladı.

Antalya'da fayton faaliyeti sona eriyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya' da fayton faaliyetinin 10 Haziran tarihi itibariyle sona ereceğini açıkladı. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Böcek hayvanseverlerin uzun süredir tepkisine neden olan faytonların sonlandırılmasıyla birlike at sahiplerinin ya da ailelerinden bir kişinin belediyede istihdam edileceği, atların ise hayvanat bahçesine verileceğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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