Antalya'da far avı yapan kaçak avcıların otomobillerine el konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da far avı yapan kaçak avcıların otomobillerine el konuldu

08.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:14
Antalya'da far avı yapan kaçak avcıların otomobillerine el konuldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobil farıyla kaçak avcılık yapan kişilerin araçlarına el konuldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobil farıyla kaçak avcılık yapan kişilerin araçlarına el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Korkuteli DKMP Şefliğine gelen ihbar üzerine Elmalı İlçesi Yuva Mahallesi Bostanpınar mevkisine giden milli park ekipleri, kaçak avcılık yapan kişilere müdahale etti.

Yuva Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan şüphelilerin, otomobillerinin aküsüne bağladıkları projektör yardımıyla çevreye far tutup, takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile avlandıkları belirlendi.

Şüphelilere 7 bin 973 lira idari para cezası uygulandı, av tüfeği ve otomobile el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

İlgili Haberler

Antalya'da kaçak avcılara 21 bin TL para cezası
Antalya'da kaçak avcılara 21 bin TL para cezası
Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
Son dakika haberi | Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
Son dakika haberi: Eğirdir Gölü'nde kaçak avcıların 'ağ kozası' oyunu
Son dakika haberi: Eğirdir Gölü'nde kaçak avcıların 'ağ kozası' oyunu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Yaşar Güler İlham Aliyev Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sörloth Serdar Aziz Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Silah Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da far avı yapan kaçak avcıların otomobillerine el konuldu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 23:14:32. #1.14#
title