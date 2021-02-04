Antalya'da falezlerden düşerek ölen kadının cenazesi ailesine teslim edildi
Antalya'da falezlerden düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, ailesi tarafından alındı.
Antalya'da falezlerden düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, ailesi tarafından alındı.
Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden dün düşerek yaşamını yitiren Serap Naktürk'ün (49) cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Cenazenin, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Naktürk'ün olay günü, 5 ay önce kalp krizinden hayatını kaybeden 23 yaşındaki oğlu Evren'in mezarını ziyaret ettiği, ardından yeğenleriyle gezmek için parka geldiği öğrenildi.
Yorulduğu için falezlerin kenarına oturan Naktürk'ün bir anda dengesini kaybederek aşağı düştüğü bildirildi.
Karaalioğlu Parkı'nda bir kadının falezlerden kayalıklara düştüğü ihbarını alan deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları kayalık alanda Serap Naktürk'ün cansız bedenine ulaşmışlardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş