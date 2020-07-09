Antalya'da falezlerden düşerek hayatını kaybeden gencin kimliği belli oldu Antalya'da, falezlerden denize düşerek hayatını kaybeden gencin 15 yaşındaki Deniz Şahin olduğu belirlendi.

Antalya'da, falezlerden denize düşerek hayatını kaybeden gencin 15 yaşındaki Deniz Şahin olduğu belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde dün 40 metrelik falezlerden denize düşerek ölen kişinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemleri devam eden ölen kişinin 15 yaşındaki Deniz Şahin olduğu tespit edildi.

Adli tıp önünde bekleyen gencin annesi Tatyana Şahin'in oldukça üzgün olduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Baba Kenan Şahin'in yurt dışında olduğu ve Antalya'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Cenazenin, otopsi işleminin ardından Rusya'ya gönderileceği belirtildi.

Bu arada, gencin arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine falezlerden denize atladığı öne sürüldü.

Kaynak: AA