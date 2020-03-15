Antalya'da falezlerden düşen kişinin bacağı kırıldı
Antalya'da manzara izlerken falezlerden dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.
15.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:54
Antalya'da manzara izlerken falezlerden dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde arkadaşlarıyla manzara izleyen İhsan Önen, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten düştü.
Önen'in düştüğünü gören arkadaşları, yetkililerden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla 112 Acil Servis ekiplerince kurtarılan Önen, hastaneye kaldırıldı. Önen'in bacağının kırıldığı belirlendi.
Kaynak: AA