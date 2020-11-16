Falezlerden düşen kişi yaralandı
16.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:14
Antalya'da manzara izlerken dengesini kaybederek falezlerden düşen kişi yaralandı.
Antalya'da manzara izlerken dengesini kaybederek falezlerden düşen kişi yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda manzara izleyen Nurullah Kiraz (26), dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten kayalık kısma düştü.
Kiraz'ın düştüğünü görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla kayalık kısma inerek, Kiraz'ı bulunduğu yerde sedyeye bağlayıp yukarıya çıkardı.
Yaralanan Kiraz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci