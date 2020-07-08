Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü Antalya'da falezlerden düşen genç hayatını kaybetti.

Antalya'da falezlerden düşen genç hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde, bir kişinin denize düştüğü ihbarını alan polis, bölgeye gitti. İsmi henüz öğrenilemeyen 18-20 yaşlarındaki gencin, çevredeki bir kişi tarafından kayalıklara çıkarıldığı görüldü.

Hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinde ifadelerine başvurulan iki kişinin, gencin kendilerine gelerek, arkadaşıyla iddiaya girdiğini, 40 metrelik falezlerden atlayacağını söyleyerek, kendisini videoya çekmelerini istediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA