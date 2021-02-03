Antalya'da falezlerden düşen kişi hayatını kaybetti

Antalya'da falezlerden düşen kadın yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden bir kadının kayalıklara düştüğü ihbarını alan deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.

Kayalıklara güçlükle ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, isminin Serap Naktürk (49) olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Naktürk'ün cesedi, kayalıklardan deniz polisi botuna alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin