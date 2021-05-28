Antalya'da falezlerde ceset bulundu
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Antalya'da falezlerde ceset bulundu

Antalya'da falezlerde ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde erkek cesedi bulundu.

Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan halk plajı falezlerinde yüzenler, kayalıkların yakınında hareketsiz yatan biri olduğunu gördü.

İhbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz duran kişinin ölü olduğunu belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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