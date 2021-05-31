Antalya'da falezlerde cesedi bulunan üniversitede görevli bilgisayar mühendisinin cenazesi teslim alındı
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Antalya'da falezlerde cesedi bulunan üniversitede görevli bilgisayar mühendisinin cenazesi teslim alındı

Antalya'da falezlerde cesedi bulunan üniversitede görevli bilgisayar mühendisinin cenazesi teslim alındı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da 18 gündür kayıp olarak arandıktan sonra cesedi falezlerde bulunan Akdeniz Üniversitesinde görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya'da 18 gündür kayıp olarak arandıktan sonra cesedi falezlerde bulunan Akdeniz Üniversitesinde görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki falezlerde bulunan ve üzerinden kimlik çıkmadığı için kime ait olduğu belirlenemeyen cesedin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Burada yapılan teşhis ve otopsi işlemleri sonrası Akdeniz Üniversitesinde görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici olduğu tespit edilen kişinin cenazesi ailesine teslim edildi.

Cenazenin alındığı sırada Adli Tıp Kurumu önüne gelen Kesici'nin mesai arkadaşları da üzüntü yaşadı.

Kesici'nin cenazesi defnedilmek üzere Hurma Mezarlığı'na götürüldü.

Lara bölgesindeki falezlerin plajında yüzenler, 28 Mayıs'ta kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarında bulunmuş, bölgeye giden ekipler, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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