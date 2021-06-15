Antalya'da "Falez Işıklandırma Projesi'nin iptal edildiği açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkın ve sivil toplum örgütlerinin çevre hassasiyetini dikkate alarak Falez Işıklandırma Projesi'ni iptal ettiğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkın ve sivil toplum örgütlerinin çevre hassasiyetini dikkate alarak Falez Işıklandırma Projesi'ni iptal ettiğini açıkladı.

Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, projenin 25 yıldır kentteki belediye başkanları tarafından gerçekleştirilmek istendiğini belirtti.

Böcek, ilgili kurumlardan alınan izinler ve belirlenen şartlar doğrultusunda uygulamaya geçirilmesini planladıkları projeyi 1 kilometrelik alanda bölgeye canlılık kazandırmak ve falezlerde yaşanan ölümlü kazaların önüne geçmek amacıyla hazırladıklarını vurguladı.

Çevre hassasiyeti gösteren vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin eleştirilerini dikkate aldıklarına işaret eden Böcek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Falezlerdeki doğal yaşama zarar vereceği yönündeki görüşlerinin kamuoyunda yarattığı endişe ve eleştiriler üzerine 'Falez Işıklandırma Projesi'ni tamamen iptal ettik. Çevre odaklı her projemizde, siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm kesimlerin fikirlerini dikkate alıyor, 'Biz birlikte yaparız' sloganıyla kentin yararı için en doğru kararı vermeye özen gösteriyoruz."

Yapıcı olan, çözüm sunan, doğru ve akılcı her görüşün kendileri için önemine vurgu yapan Böcek, "Çevre ve doğa dostu Antalya hedefimiz doğrultusunda halkımızla inatlaşmadan, sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun sesine kulak vererek bilime ve tekniğe dayalı projelerimizle kamu yararını gözeterek hareket etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin