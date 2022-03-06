Antalya'da evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift yakalandı - Haberler

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Antalya'da evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift yakalandı

AA, Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı, karısı adli kontrolle serbest bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı, karısı adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Y.D. ve C.D'nin Kökez Mahallesi'ndeki evlerinde Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üretimi yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada 55 kök Hint keneviri, 16 kilogram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler Y.D. ve C.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi C.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

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