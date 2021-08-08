Antalya'da evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
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Antalya'da evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Antalya'da evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya'da evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki apartmanın 2. katındaki evlerinde ölü bulunan Müşerref Şeber (71) ve kızı Semra Pişkin'in (42) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeleri teslim alan Müşerref Şeber'in oğlu İzzet Pişkin ve kızı Selda Pişkin'in üzgün oldukları gözlendi.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle pencereden eve girdiklerinde Müşerref Şeber (71) ile kızı Semra Pişkin'in (42) farklı odalarda cansız bedenlerini bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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