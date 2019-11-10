Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi defnedildi

Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi defnedildi

Antalya'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi.

10.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:16
Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi defnedildi

'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi, 'da toprağa verildi.


Antalya'nın Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakınlarınca alınamadıktan sonra dün evde cesetleri bulunan Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cenazesi, donanımlı cenaze nakil araçlarıyla Erzurum'daki Yakutiye ilçesinin Kırkgöze Mahallesi mezarlığına getirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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