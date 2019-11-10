Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi defnedildi
Antalya'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi.
Antalya'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi.
Antalya'nın Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakınlarınca haber alınamadıktan sonra dün evde cesetleri bulunan Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cenazesi, donanımlı cenaze nakil araçlarıyla Erzurum'daki Yakutiye ilçesinin Kırkgöze Mahallesi mezarlığına getirildi. Euronews.com'da Görüntüle