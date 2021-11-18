Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel
Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konuksever ve Kızılsaray mahallelerinde 3 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Evlerin kilitli olmayan kapılarını plastik aparatla, kilitli olan kapılarını ise sert bir cisimle zorlayarak açarak, para, ziynet eşyası ve elektronik malzeme çalan şüphelilerin belirlenmesi için güvenlik kamerası, MOBESE ve PTS kayıtları incelendi.

İnceleme neticesinde şüphelilerin Ankara ve Aksaray'dan 68 plakalı araçla gelen 4 kadın ve 1 erkek olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Operasyonda şüpheliler E.K, G.D, M.Ş, E.G. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı araçta, 3 tornavida ve kapı kilit dili düşürmede kullanılan özel plastik aparat, madeni paralar ve altın kolye bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

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