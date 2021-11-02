Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evden hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 4 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu iddiasıyla E.Y'yi yakaladı.

E.Y'nin aracında yapılan aramada, evlerden çalınan klima malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesinin ardından 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilen 4 klima sahiplerine teslim edildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
Son dakika! FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

Son dakika! FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...

 28 yaşındaki Özlem, evinde ölü bulundu

28 yaşındaki Özlem, evinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title