Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evden hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, 4 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu iddiasıyla E.Y'yi yakaladı.
E.Y'nin aracında yapılan aramada, evlerden çalınan klima malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelinin ifadesinin ardından 3 zanlı daha gözaltına alındı.
Operasyonlarda ele geçirilen 4 klima sahiplerine teslim edildi.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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