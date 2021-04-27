Antalya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erenköy, Göçerler, Kanal ve Duacı mahallelerinde 7 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Eşkali belirlenen H.Ç. ile S.E. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan zanlıların çaldığı eşyalar, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş