Antalya'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Antalya'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Antalya'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da 4 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Antalya'da 4 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muratpaşa, Konyaaltı ve Altınkum ilçelerindeki 4 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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