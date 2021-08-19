Antalya'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Antalya'da 4 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Antalya'da 4 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muratpaşa, Konyaaltı ve Altınkum ilçelerindeki 4 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Y.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş