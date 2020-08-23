Antalya'da evini yakan ve kendisine zarar veren kişi hastaneye kaldırıldı
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Antalya'da evini yakan ve kendisine zarar veren kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşadığı müstakil evi yakan ve kendisine zarar veren kişi tedavi altına alındı.

Antalya'da evini yakan ve kendisine zarar veren kişi hastaneye kaldırıldı
23.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:30

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşadığı müstakil evi yakan ve kendisine zarar veren kişi tedavi altına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 6190 Sokak'ta yaşayan U.T. (35) anne ve babasını dışarı çıkardıktan sonra kolonya döktüğü evlerini ateşe verdi.

Kapıyı kitleyen U.T, cam parçalarıyla kendisine zarar verdi.

Haber verilmesi üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında evin pencerelerinin cam ve demirleri baba C.T, polisler ve mahalle sakinlerince kırıldı. Yangın, pencerelerden içeriye hortumlarla sıkılan suyla söndürüldü.

Polis ekipleri daha sonra evin kapısını tekme, balyoz ve kazmayla kırarak içeri girdi.

Yaralanan U.T, sağlık ekibi gelene kadar terasta gözetim altında tutuldu.

112 Acil Servis ekibinin müdahalesine direnen U.T, polisler tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Fenalaşan anne F.T, komşuları tarafından sakinleştirmeye çalışıldı.

Baba C.T, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve içtiği maddenin etkisi geçtikten sonra hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Oğlunun 20 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden baba, "Her gün harçlık veriyoruz. Veremediğimiz gün evden bir şey alıp götürüp, satıyor. Bizi perişan etti. Borçluyum. Ancak yine de bulup buluşturup harçlık veriyorum ki evden bir şey götürüp satmasın. Şu anda 35 yaşında ama biz çok yorulduk. Evden kaçtım, kenara geçerek polisi aradım. Annesini de dışarı çıkarttı. Onun telefonunu da yere atarak kırdı. Annesi de canını zor kurtardı. Evi yakmaya başladı. Önce salonu sonra da diğer odadaki kendi yatağını yakmış." diye konuştu.

Kaynak: AA

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