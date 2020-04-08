Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı - Haber
Jandarma, Antalya, Akseki, Kültür Sanat

Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan 84 yaşındaki çiftçinin tarlasını çapaladı, sobasını temizledi.

08.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:44
Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan 84 yaşındaki çiftçinin tarlasını çapaladı, sobasını temizledi.

Akseki Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba gösteriyor.

Bu kapsamda ihbarları anında değerlendiren görevliler, Belenalan Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Kerim Çobanoğlu'un da yardımına koştu.

Jandarma ekipleri, Çobanoğlu'nun tarlasını çapaladı, evindeki sobayı temizledi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, telefondan görüntülü görüşme gerçekleştirdiği Çobanoğlu ile bir süre sohbet etti.

Çobanoğlu, kendisine ulaşılarak mağdur edilmemesinden dolayı teşekkür ederek, "Allah, devletimize zeval vermesin." dedi.

Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haber
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haber
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Haber
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu
Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Koronavirüs testinden kaçan 40 yaşındaki adam, 11 gün sonra hayatını kaybetti
Koronavirüs testinden kaçan 40 yaşındaki adam, 11 gün sonra hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Aleyna Tilki Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Antalya'da evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:06:27. #1.15#
title