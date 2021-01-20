Antalya'da evinde ölü bulunan 85 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
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Antalya'da evinde ölü bulunan 85 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

20.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:18
Antalya'da evinde ölü bulunan 85 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde evinde ölü bulunan 85 yaşındaki kadının, cinayet kurbanı olduğu belirlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde evinde ölü bulunan 85 yaşındaki kadının, cinayet kurbanı olduğu belirlendi.

Emek Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Şadiye Öztürk'ün evinde ölü bulunması ile ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Apartmanın karşısındaki caminin güvenlik kamerasında, olay zamanında şüpheli iki kişi tespit edilirken, Adli Tıp Kurumunca yapılan ilk incelemede yaşlı kadının başına darbe aldığı belirlendi.

Olayın cinayet olduğunun kesinleşmesi üzerine şüpheli iki kişinin yakalanması için çalışmaların geniş çaplı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Dün Emek Mahallesi'nde yaşayan Şadiye Öztürk'ten haber alamayan komşuları, balkon kapısından evine girdiklerinde Öztürk'ü salonda hareketsiz bulmuştu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, başında kan görülen yaşlı kadının, evindeki eşyaların da dağınık olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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