Antalya'da evinde maymun ve keklik besleyen kişiye ceza kesildi
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Antalya'da evinde maymun ve keklik besleyen kişiye ceza kesildi

17.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:16
Antalya'da evinde maymun ve keklik besleyen kişiye ceza kesildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde evinde maymun ve keklik besleyen kişiye, yasa dışı hayvan bulundurmaktan 2 bin 763 lira ceza uygulandı, hayvanlara el koyuldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde evinde maymun ve keklik besleyen kişiye, yasa dışı hayvan bulundurmaktan 2 bin 763 lira ceza uygulandı, hayvanlara el koyuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Park Finike Şefliği ekipleri, Bezirgan Mahallesi Ulugöl mevkisinde yaşayan S.Ö'nün evinde maymun beslediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin evde yaptığı kontrolde maymun ve 3 keklik bulundu.

Hayvanlara el koyan ekipler, S.Ö'ye yasa dışı hayvan bulundurmak suçundan 2 bin 763 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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