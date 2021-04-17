Antalya'da eve düzenlenen kumar baskınında jandarmayı gören bir kişi mutfak tezgahının altına saklandı
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Antalya'da eve düzenlenen kumar baskınında jandarmayı gören bir kişi mutfak tezgahının altına saklandı

Antalya'da eve düzenlenen kumar baskınında jandarmayı gören bir kişi mutfak tezgahının altına saklandı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesinde, müstakil eve düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları iddia edilen 16 kişiye, 74 bin 926 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, müstakil eve düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları iddia edilen 16 kişiye, 74 bin 926 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının "Türkiye Genelinde Huzur-Güven Uygulaması" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki Karaöz Mahallesi'nde, müstakil bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan kişileri suçüstü yakaladı.

Bu sırada evdeki mutfak tezgahının altındaki dolaba saklanan bir kişi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Evdeki 16 kişiye, "Kovid-19 tedbirlerine uymamak" ve "kumar oynamak" suçlarından, 74 bin 926 lira ceza uygulandı.

Öte yandan ev sahibi İ.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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