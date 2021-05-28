Antalya'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evden hırsızlık iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evden hırsızlık iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, O.K'ye ait evden para ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Apartmandaki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin İ.K. olduğu belirlendi.

Yakalanan İ.K'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, bir miktar para ve altın ele geçirildi.

Şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş