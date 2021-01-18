Antalya'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Antalya'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

18.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:29
Antalya'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi'ndeki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Y.B. ve A.O.S olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki ifadelerinde evden çaldıkları televizyonu sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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