Antalya'da evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.



Yeşildere Mahallesinde Yunus timlerinin yaptığı uygulamada, motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, "Dur" ihtarına uymayarak, bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.



Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin Ş.G. (26) ve dört ayrı suç kaydı bulunan B.E. (23) olduğu, ellerindeki çuval içerisinde televizyon bulunduğu tespit edildi.



Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Ünsal Mahallesinde bir ikametin demir korkuluklarının sökülerek çalındığı tespit edilen, televizyon sahibine teslim edildi.



Şüpheli Ş.G. ve B.E, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.