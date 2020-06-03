Antalya'da evden hırsızlık Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evden para, cep telefonu, saç boyası ve sineklik çalındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evden para, cep telefonu, saç boyası ve sineklik çalındı.

Kemal ile Fatma Eroğlu çifti, Elikesik Mahallesi'ndeki evlerinde hırsızlık yapıldığını fark edince, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, evdeki 750 lira, iki cep telefonu, saç boyası ve sinekliğin çalındığını belirledi.

Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA