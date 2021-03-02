Antalya'da evden çelik kasa hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Antalya'da evden çelik kasa hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da evden çelik kasa hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu T.M.A. ve M.M.A'ya ait evden, içerisinde 47 adet kulplu tam altın, bin dolar, 3 bin 500 lira, 15 bin Suriye parası ve 25 çeşitli markalarda sıfır ve ikinci el cep telefonu bulunan çelik kasanın çatıdan girilerek çalınmasına ilişkin araştırma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda, çelik kasa Kepez ilçesi Beşkonaklar Mahallesi'nde su kanalındaki bir çuval içerisinde bulundu.

Kasadaki siyah renkli el çantası, muhtelif evraklar ile kasanın gizli bölmesindeki 47 kulplu tam altın sahiplerine teslim edildi.

Devam eden çalışmada güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelinin Suriye uyruklu A.A. olduğu belirlendi.

Şüpheli, Baraj Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan incelemede, 9 bin Suriye parası, 45 lira bozuk para, 4 bin 220 lira, 3 yüzük, 1 bileklik ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş