Antalya'da evden 45 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
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Antalya'da evden 45 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

25.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:10
Antalya'da evden 45 bin liralık ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da girdikleri evden 45 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da girdikleri evden 45 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altınova Sinan Mahallesi'nde evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını şüpheli E.G, M.Y, E.G ve H.G'nin yaptığını tespit etti.

Bir eve düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı, evde yapılan aramada ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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