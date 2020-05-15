Antalya'da evde skunk yetiştiren şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde skunk yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
15.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:40
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde skunk yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, 19 kök skunk, hassas terazi, ışık, havalandırma, damlama ve çadır sistemi ele geçirildi.
Ev sahibi O.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA