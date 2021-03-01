Antalya'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası
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Antalya'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası

01.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:26
Antalya'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası

Antalya'nın Kaş ilçesinde evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kasaba Mahallesi'nde bulunan eve çok sayıda kişinin girip çıkmasından şüphelenerek takip başlattı.

Jandarma ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcılığından arama kararı alınmasının ardından eve operasyon düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 34 bin 230 lira ceza kesildi.

Ayrıca kumar oynandığı sırada masalarda bulunan 1205 liraya da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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