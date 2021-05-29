Antalya'da evde kumar oynayan 12 kişiye 110 bin 568 lira ceza
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Antalya'da evde kumar oynayan 12 kişiye 110 bin 568 lira ceza

Antalya'da evde kumar oynayan 12 kişiye 110 bin 568 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kaş ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye, toplamda 110 bin 568 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye, toplamda 110 bin 568 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Belenli Mahallesi'nde M.B.'nin (47) evinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, M.B. (47), A.Ö. (28), E.C. (44), S.T. (46), A.K. (31), E.Ç. (45), C.H. (39), E.K. (45), A.C. (20), A.İ. ( 37), M.E. (47), O.K.'nın (41) kumar oynadığını belirledi.

12 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 110 bin 568 lira idari yaptırım uygulandı.Masa üzerinde 5 bin 100 lira ve 9 deste oyun kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynayanlardan A.Ö.'nün hakaret ve tehdit suçlarından arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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