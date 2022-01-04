Evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi 1131 Sokak'ta Y.D'nin kirada oturduğu iki katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine çevredekiler yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen çok sayında itfaiye ekibi, binanın üst ve alt katında oturanları tedbir amaçlı tahliye ederek alevlere müdahalede bulundu.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sokağa çıkan mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını izledi.

Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

 TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title