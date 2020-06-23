Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu Antalya'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Eşi ve iki çocuğuyla bu sırada iş yerinde olan ve yangını haber alarak olay yerine gelen Alper Kavan, üzüntü yaşadı. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı. Kaynak: AA